РФ хочет помочь Сандерсу на президентских выборах – разведка США

Кандидат на участие в президентских выборах США, сенатор-демократ Берни Сандерс признал, что американская разведка предупредила его о попытках России помочь ему на президентских выборах.

Источник: Reuters

Детали: Однако неизвестно, каким именно образом Кремль хочет повлиять на результаты выборов в пользу демократа.

Республиканцев и действующего президента Дональда Трампа также предупредили о "помощи из России".

Напомним: