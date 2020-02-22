РФ хочет помочь Сандерсу на президентских выборах – разведка США

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Суббота, 22 февраля 2020, 03:59

Кандидат на участие в президентских выборах США, сенатор-демократ Берни Сандерс признал, что американская разведка предупредила его о попытках России помочь ему на президентских выборах.

Источник: Reuters

Детали: Однако неизвестно, каким именно образом Кремль хочет повлиять на результаты выборов в пользу демократа.

Республиканцев и действующего президента Дональда Трампа также предупредили о "помощи из России".

Напомним:

  • Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться в президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Украинская правда
Темы: виборы США Росcия


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