Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT

Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа.

Джерело: The New York Times

Деталі: Цю інформацію виданню підтвердили п’ять джерел, які знайомі із доповіддю спецслужб.

Республіканці, які теж заслухали цей звіт, заперечували вказані твердження. Союзники Трампа переконували, що він жорстко ставиться до Росії та піклується про європейську безпеку.

Окремі представники розвідки були проти того, щоб озвучувати інформацію про можливе втручання Росії перед конгресменами. На їх думку, це "тактична помилка".

У Білому домі поки не прокоментували цю інформацію.

І республіканці, і демократи просили американські спецслужби передати їм матеріал, який би допоміг їм повірити в те, що Росія знову хоче переобрання Трампа.

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