Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT
Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа.
Джерело: The New York Times
Деталі: Цю інформацію виданню підтвердили п’ять джерел, які знайомі із доповіддю спецслужб.
Республіканці, які теж заслухали цей звіт, заперечували вказані твердження. Союзники Трампа переконували, що він жорстко ставиться до Росії та піклується про європейську безпеку.
Окремі представники розвідки були проти того, щоб озвучувати інформацію про можливе втручання Росії перед конгресменами. На їх думку, це "тактична помилка".
У Білому домі поки не прокоментували цю інформацію.
І республіканці, і демократи просили американські спецслужби передати їм матеріал, який би допоміг їм повірити в те, що Росія знову хоче переобрання Трампа.
Нагадаємо:
- Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
- The New York Times, посилаючись на інформацію з документів, представлених в Конгрес США і дані суду і звинувачення, пов'язані з розслідуванням можливого втручання іноземців у вибори, порахувала, що під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками РФ і WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів.
- Протягом 22 місяців спецпрокурор Роберт Мюллер розслідував питання про те, чи мала місце змова між передвиборчим штабом Трампа і Росією.
- Відповідно до підсумків розслідування, ані Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.