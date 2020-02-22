Нові Санжари: Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус
Епідеміологи зібрали матеріал з носової порожнини українців та іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань і перебувають у медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області.
Джерело: журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими, в Facebook
Дослівно: "На санбазу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії. Аналізи відвезуть в Київ у лабораторію".
Деталі: Журналіст повідомив, що також здав матеріал на аналіз.
Він опублікував фото епідеміологів у медичних костюмах, масках та окулярах.
Передісторія:
- 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.
- Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька також перебуває в зоні обсервації на території медичного центру "Нові Санжари".