Нові Санжари: Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус

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Субота, 22 лютого 2020, 10:48
Олександр Махов/Facebook

Епідеміологи зібрали матеріал з носової порожнини українців та іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань і перебувають у медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області.

Джерело: журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими, в Facebook

 
Фото Олександра Махова

Дослівно: "На санбазу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії. Аналізи відвезуть в Київ у лабораторію".

Деталі: Журналіст повідомив, що також здав матеріал на аналіз.

Він опублікував фото епідеміологів у медичних костюмах, масках та окулярах. 

 

Передісторія:

  • 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Українка, яку помістили на обсервацію, опублікувала відео умов у які їх поселили в "Нових Санжарах". За словами дівчини, двері кімнати не мають замка, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.
  • Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька також перебуває в зоні обсервації на території медичного центру "Нові Санжари".

Теми: коронавірус Полтавська область


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