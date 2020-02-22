Нові Санжари: Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус

Епідеміологи зібрали матеріал з носової порожнини українців та іноземців, які були евакуйовані з китайського міста Ухань і перебувають у медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області.

Джерело: журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими, в Facebook

Фото Олександра Махова

Дослівно: "На санбазу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії. Аналізи відвезуть в Київ у лабораторію".

Деталі: Журналіст повідомив, що також здав матеріал на аналіз.

Він опублікував фото епідеміологів у медичних костюмах, масках та окулярах.

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