Новые Санжары: Эпидемиологи собрали материал на коронавирус

Эпидемиологи собрали материал из носовой полости украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань и находящихся в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Источник: журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными, в Facebook

Дословно: "На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию".

Детали: Журналист сообщил, что также сдал материал на анализ.

Он опубликовал фото эпидемиологов в медицинских костюмах, масках и очках.

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