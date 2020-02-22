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Новые Санжары: Эпидемиологи собрали материал на коронавирус

Суббота, 22 февраля 2020, 09:48
Новые Санжары: Эпидемиологи собрали материал на коронавирус
Александр Махов/Facebook

Эпидемиологи собрали материал из носовой полости украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань и находящихся в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Источник: журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными, в Facebook

 

Дословно: "На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию".

Детали: Журналист сообщил, что также сдал материал на анализ.

Он опубликовал фото эпидемиологов в медицинских костюмах, масках и очках.

 

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Украинка, которую поместили на обсервацию, опубликовала видео условий, в которые их поселили в "Новых Санжарах". По словам девушки, двери комнаты без замка, в комнатах старая мебель, а душ ударил ее током.
  • Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая также находится в зоне обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары".

Украинская правда

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Темы: коронавирусПолтавская область
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