Йованович готовится издать мемуары

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Суббота, 22 февраля 2020, 11:54

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович готовится написать книгу, в частности, о своей работе в Украине.

Источник: Associated Press

Детали: Издательство Houghton Mifflin Harcourt в пятницу подтвердило агентству, что заключило соглашение на печать будущих мемуаров Йованович.

Издательство отмечает, что книга будет описывать ее долгую карьеру, от Могадишо, Сомали, до Киева и "наконец, обратно в Вашингтон, округ Колумбия – где, к ее сожалению, она обнаружила политическую систему, окруженную многими из тех же проблем, с которыми она боролась за рубежом в течение своей карьеры".

Дословно издательство: "Книга Йованович будет содержать резкие размышления о проблемах, стоящих сегодня перед Америкой, и мысли о том, как мы можем поддержать нашу демократию".

Детали: Финансовые условия не разглашаются, но два человека, знакомые с соглашением, сообщили AP, что стоимость сделки исчисляется семизначным числом, хотя книга не ожидается до весны 2021 года.

Предыстория:

  • Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
  • Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
  • Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
  • По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.

Украинская правда
Темы: США дипломатические отношения


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