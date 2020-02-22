У МОЗ запевнили, що ні в кого в обсервації немає ознак хвороби

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Субота, 22 лютого 2020, 13:32

Ранковий огляд людей, які перебувають в обсервації в місті Нові Санжари на Полтавщині, показав, що в жодної особи не виявлено ознак захворювання.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Результати ранішнього медичного обстеження є позитивними. В жодної особи в обсервації не виявлено ознак захворювання. Вони проходять обстеження двічі на день".

Деталі: За словами Коваля, обсервація почалася з моменту потрапляння українців та іноземців на борт літака в Ухані о 18 годині за київським часом 19 лютого.

Він також зазначив, що в людей, які перебувають в обсервації, відібрали зразки крові, які відправлять до Києва для перевірки на коронавірус. Для цього будуть застосовані українські тест-системи, виготовлені згідно міжнародних стандартів. Такі аналізи будуть робити кожних три дні.

Пряма мова: "Розроблено українську тест-систему. Буде проводитись моніторинг кожних три дні. Крім того, вже було декілька поставок за допомогою ВООЗ, триває митне оформлення чергової партії іноземних тест-систем. Тому Україна забезпечена тест-системами, щоб провести якісний моніторинг щодо наявності вірусу в крові людей, які перебувають в обсервації".

Деталі: Коментуючи вихід міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької за межі санаторію "Нові Санжари" у п’явицю, про який повідомляли ЗМІ, Коваль запевнив, що вона не залишала територію санаторію.

Пряма мова: "Вона не виходила за межі санаторію. Те, що вчора прозвучало – вона переходила з одного корпусу в інший. Це цілком допустимо і не порушує правил, які запроваджені на цій території".

Деталі: Заступник міністра також додав, що люди, які перебувають в обсервації, не потребують продуктів харчування та забезпечені всім необхідним.

За його словами, зараз тривають переговори щодо додаткової поставки медичних масок до аптек Нових Санжар, оскільки місцеві мешканці хвилюються через їхню відсутність.

Водночас він наголосив, що медичну маску потрібно міняти кожних 2 години, і що вона не захищає від потрапляння вірусу, а застосовується хворими людьми, щоб не передавати вірус іншим.

Українська правда
Теми: МОЗ коронавірус Полтавська область


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