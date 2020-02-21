Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

Джерело: заява начальника медцентру "Нові Санжари" Олександра Блінова

Пряма мова: "Пані міністр виїхала (з медцентру - ред.). Вчора вона була з нами до 2 години ночі. Вона контактувала із працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні ми плануємо, що вона виявила бажання піти до тих евакуйованих і з ними особисто спілкуватися".

Деталі: За його словами, Скалецька повернеться в медцентр і пробуде 14 днів на обсервації, але, коли саме повернеться міністр, він не знає.

Блінов додав, що на базі медцентру Скалецькій виділять окремий будиночок.

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