Скалецька покинула "Нові Санжари" – начальник медцентру

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:22

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу. 

Джерело: заява начальника медцентру "Нові Санжари" Олександра Блінова

Пряма мова: "Пані міністр виїхала (з медцентру - ред.). Вчора вона була з нами до 2 години ночі. Вона контактувала із працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні ми плануємо, що вона виявила бажання піти до тих евакуйованих і з ними особисто спілкуватися". 

Деталі: За його словами, Скалецька повернеться в медцентр і пробуде 14 днів на обсервації, але, коли саме повернеться міністр, він не знає. 

Блінов додав, що на базі медцентру Скалецькій виділять окремий будиночок. 

Доповнюється...

Теми: Скалецька Полтавська область Covid-2019 коронавірус


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