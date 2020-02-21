Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

Джерело: заява начальника медцентру "Нові Санжари" Олександра Блінова

Пряма мова: "Пані міністр виїхала (з медцентру - ред.). Вчора вона була з нами до 2 години ночі. Вона контактувала із працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні ми плануємо, що вона після того як виявила бажання піти до тих евакуйованих і з ними особисто спілкуватися".

Згодом міністерка опублікувала знімок із медцентру і запевнила, що уже ввійшла в зону обсервації.

Деталі: За словами Блінова, Скалецька повернеться в медцентр і пробуде 14 днів на обсервації, але коли саме повернеться міністр, він не знає.

Блінов додав, що на базі медцентру Скалецькій виділять окремий будиночок.

На питання, чи може міністр Скалецька заходити і виходити із медцентру, Блінов відповів: "Вибачте, я теж буду йти додому".

За його словами, евакуйовані проживають на певній окресленій зоні, тому його зараження виключене.

Він пояснив, що Скалецька не контактувала із людьми, які повернулися із Китаю. За його словами, вона контактувала з працівниками боксу, але це було на відстані.

У МОЗ заяву спростовують і стверджують, що Скалецька знаходиться в медичному закладі "Нові Санжари". Пізніше на брифінгу МОЗ за участі заступника Скалецької Дмитра Коваля відзначили, що Блінов міг помилитися і міністерка знаходиться у медцентрі.

Також Блінов подякував за солодощі, фрукти, каву, які принесли під медзаклад для людей в обсервації. За його словами, всі гостинці оглянуть і передадуть евакуйованим.

Що було раніше: 20 лютого 45 українців та 27 іноземців поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр.

Скалецька після протестів жителів Нових Санжар вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

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