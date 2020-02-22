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В Минздраве заверили, что ни у кого в обсервации нет признаков болезни

Суббота, 22 февраля 2020, 12:32
В Минздраве заверили, что ни у кого в обсервации нет признаков болезни

Утренний осмотр людей, которые находятся в обсервации в городе Новые Санжары Полтавской области, показал, что у никого не обнаружено признаков заболевания.

Источник: заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в субботу

Прямая речь: "Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными. Ни у кого в обсервации не обнаружено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день".

Детали: По словам Коваля, обсервация началась с момента попадания украинцев и иностранцев на борт самолета в Ухане в 18 часов по киевскому времени 19 февраля.

Он также отметил, что у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправят в Киев для проверки на коронавирус. Для этого будут применены украинские тест-системы, изготовленные по международным стандартам. Такие анализы будут делать каждые три дня.

Прямая речь: "Разработана украинская тест-система. Будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме того, уже есть несколько поставок с помощью ВОЗ, продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем. Поэтому Украина обеспечена тест-системами, чтобы провести качественный мониторинг наличия вируса в крови людей, которые находятся в обсервации".

Детали: Комментируя выход министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за пределы санатория "Новые Санжары" в пятницу, о котором сообщали СМИ, Коваль заверил, что она не покидала территорию санатория.

Прямая речь: "Она не выходила за пределы санатория. То, что вчера прозвучало - она ​​переходила из одного корпуса в другой. Это вполне допустимо и не нарушает правил, введенных на этой территории".

Детали: Заместитель министра также добавил, что люди, которые находятся в обсервации, не нуждаются в продуктах питания и обеспечены всем необходимым.

По его словам, сейчас идут переговоры о дополнительной поставке медицинских масок в аптеки Новых Санжар, поскольку местные жители волнуются из-за их отсутствия.

В то же время он отметил, что медицинскую маску нужно менять каждые 2 часа, и она не защищает от попадания вируса, а применяется больными людьми, чтобы не передавать вирус другим.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусПолтавская область
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