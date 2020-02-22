Данілов: Інкубаційний період коронавірусу 14 днів, його ніхто не збільшує

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Субота, 22 лютого 2020, 15:27

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що інкубаційний період нового коронавірусу Covid-19 складає 14 днів, і світові науковці його не збільшують.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Нових Санжарах у суботу

Деталі: Коментуючи інформацію влади китайської провінції Хубей про те, що у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження, Данілов підкреслив, що на сьогодні про збільшення інкубаційного періоду не йдеться.

Пряма мова: "14 днів – це той період, який на сьогоднішній день є для цього коронавірусу. У нас є вірусологи, вони спілкуються з усіма світовими науковцями. Ніякого збільшення термінів більше двох тижнів на сьогоднішній день не існує".

Деталі: Данілов підкреслив, що в Україні з початку року від звичайного грипу померло вже 12 осіб, водночас немає жодного хворого на Covid-19.

Що передувало: 22 лютого влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів. Так, у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження.

Українська правда
Теми: РНБО коронавірус


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