Данилов: Инкубационный период коронавируса 14 дней, его никто не увеличивает

666 просмотров
Суббота, 22 февраля 2020, 15:27

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что инкубационный период нового коронавируса Covid-19 составляет 14 дней, и мировые ученые его не увеличивают.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Новых Санжарах в субботу

Детали: Комментируя информацию властей китайской провинции Хубэй о том, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения, Данилов подчеркнул, что на сегодня об увеличении инкубационного периода речь не идет.

Прямая речь: "14 дней – это тот период, который на сегодняшний день есть для этого коронавируса. У нас есть вирусологи, они общаются со всеми мировыми учеными. Никакого увеличения сроков более двух недель на сегодняшний день не существует".

Детали: Данилов подчеркнул, что в Украине с начала года от обычного гриппа умерло уже 12 человек, в то же время нет ни одного больного Covid-19.

Что предшествовало: 22 февраля власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней. Так, у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Украинская правда
Темы: СНБО коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Протесты в Новых Санжарах подстрекали провокаторы – Данилов 22 февраля 2020, 14:41
Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня – Данилов 22 февраля 2020, 12:59
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО 22 февраля 2020, 09:31
Все новости
Главные новости
Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая
Биатлон: Украина взяла бронзу эстафеты чемпионата мира
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина
В Китае заявили, что инкубационный период коронавируса может быть 27 дней
Все новости
ТаблоID

Как украинская модель с карантина в Ухане покорила сеть своим преданным сердцем

Фото

Лучшие фотографии времен Евромайдана

Опыт

Почему стоит брать на работу людей 50+

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!