Данилов: Инкубационный период коронавируса 14 дней, его никто не увеличивает

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что инкубационный период нового коронавируса Covid-19 составляет 14 дней, и мировые ученые его не увеличивают.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Новых Санжарах в субботу

Детали: Комментируя информацию властей китайской провинции Хубэй о том, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения, Данилов подчеркнул, что на сегодня об увеличении инкубационного периода речь не идет.

Прямая речь: "14 дней – это тот период, который на сегодняшний день есть для этого коронавируса. У нас есть вирусологи, они общаются со всеми мировыми учеными. Никакого увеличения сроков более двух недель на сегодняшний день не существует".

Детали: Данилов подчеркнул, что в Украине с начала года от обычного гриппа умерло уже 12 человек, в то же время нет ни одного больного Covid-19.

Что предшествовало: 22 февраля власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней. Так, у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.