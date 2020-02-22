У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів

Влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів.

Джерело: Reuters із посиланням на сайт провінції та повідомлення китайських вчених

Деталі: Влада провінції, що є епіцентром коронавірусу, заявила в суботу, що у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження.

Чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся назад до Шеньнунцзя, на північному заході Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він був у тісному контакті зі своєю інфікованою сестрою.

20 лютого в нього піднялася температура, і через день у нього був позитивний результат на коронавірус.

Відзначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення вірусу.

Китайські вчені також повідомили, що 20-річна китаянка з Уханя, у якої досі не з'явилося ознак захворювання, заразила коронавірусом 5 своїх родичів в Аньяні, що за 400 миль (675 км) від міста.

Згідно з доповіддю д-ра Мейюна Вана з Народної лікарні університету Чженчжоу, 10 січня жінка вирушила з Уханя в Аньян і відвідала кількох родичів. Коли вони почали хворіти, лікарі ізолювали жінку і перевірили її на коронавірус. Спочатку в неї був негативний результат на вірус, але контрольний тест був позитивним.

У всіх п'яти її родичів розвинулася пневмонія Covid-19, але станом на 11 лютого у молодої жінки все ще не було жодних симптомів.

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