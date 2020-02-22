У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів
Влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів.
Джерело: Reuters із посиланням на сайт провінції
Деталі: Влада провінції, що є епіцентром коронавірусу, заявила в суботу, що у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження.
Чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся назад до Шеньнунцзя, на північному заході Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він був у тісному контакті зі своєю інфікованою сестрою.
20 лютого в нього піднялася температура, і через день у нього був позитивний результат на коронавірус.
Відзначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення вірусу.
Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.
- За останніми даними, всього за час поширення вірусу захворіла 77661 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76290. Успішно вилікувались 20 858 осіб, водночас зафіксовано 2360 летальних випадків.