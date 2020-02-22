У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів

Влада китайської провінції Хубей заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути набагато довшим за 14 днів.

Джерело: Reuters із посиланням на сайт провінції

Деталі: Влада провінції, що є епіцентром коронавірусу, заявила в суботу, що у 70-річного жителя симптоми захворювання з'явилися тільки через 27 днів після зараження.

Чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся назад до Шеньнунцзя, на північному заході Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він був у тісному контакті зі своєю інфікованою сестрою.

20 лютого в нього піднялася температура, і через день у нього був позитивний результат на коронавірус.

Відзначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення вірусу.

Передісторія: