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Смерть ексголови правління "Інтера" в домі ексміністра: Друг каже про вбивство

Субота, 22 лютого 2020, 15:34
Сергій Старицький
Atlantic Group

Поліція розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки на Київщині як самогубство. Водночас друг Старицького Володимир Костерин вважає, що його застрелили.

Джерело: поліція Київщини, Володимир Костерин у Facebook, рекламний холдинг Atlantic Group

Дослівно поліція: "Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці.

За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події у якості речового доказу вилучено пістолет марки "Jericho 941 PSL", набої та гільзу.

За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах".

Деталі: В поліції зазначили, що тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою "Самогубство".

Водночас підприємець Володимир Костерін написав, що був другом загиблого і повідомив про інформацію "від експертів" про те, що в нього стріляли з відстані 3-5 метрів.

Пряма мова Костеріна: "Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Бо це неправда. Інформація, яка надходить від експертів, іншого роду, стріляли з 3-5 метрів.

Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проєктів".

Деталі: Разом з тим, рекламний холдинг Atlantic Group, гендиректором якого був Старицький, повідомив лише, що той загинув у п'ятницю пізно ввечері.

Там зазначили, що Старицький став співзасновником Atlantic Group в 1992 році. Раніше працював у Держтелерадіокомпанії України керівником відділу Міжнародних та комерційних відносин. У 2005-2006 роках - голова правління телеканалу "Інтер", з 2007 відновив свою діяльність зі стратегічного управління Atlantic Group на посаді генерального директора.

Що передувало: В ніч на суботу "Дзеркало тижня" повідомило, що в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство.

За даними джерел видання, постріл був здійснений із пістолета Jericho 941, що зареєстрованвий на ексочільника МЗС.

Українська правда

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Теми: вбивствоМЗСкриміналполіція
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