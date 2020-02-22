Смерть экс-главы правления "Интера" в доме экс-министра: Друг говорит об убийстве

Полиция расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в селе Чайки Киевской области как самоубийство. В то же время друг Старицкого Владимир Костерин считает, что его застрелили.

Источник: полиция Киевской области, Владимир Костерин в Facebook, рекламный холдинг Atlantic Group

Дословно полиция: "Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам".

Детали: В полиции отметили, что тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".

В то же время, предприниматель Владимир Костерин написал, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

Прямая речь Костерина: "Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода, стреляли с 3-5 метров.

Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов".

Детали: Вместе с тем, рекламный холдинг Atlantic Group, гендиректором которого был Старицкий, сообщил лишь, что он погиб в пятницу поздно вечером.

Там отметили, что Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Ранее работал в Гостелерадиокомпании Украины руководителем отдела международных и коммерческих отношений. В 2005-2006 годах - председатель правления телеканала "Интер", с 2007 возобновил свою деятельность по стратегическому управлению Atlantic Group в должности генерального директора.

Что предшествовало: В ночь на субботу "Зеркало недели" сообщило, что в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

По данным источников издания, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.