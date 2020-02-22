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Скалецька перебуває в таких самих умовах, як інші – журналіст

Субота, 22 лютого 2020, 16:02
Скалецька у Нових Санжарах
Олександр Махов у Facebook

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває в одній будівлі з евакуйованими з Китаю в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари" в таких самих умовах, як інші.

Джерело: журналіст Олександр Махов у Facebook, Полтавська ОДА

Пряма мова Махова: "Запевняю – умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень селекторна нарада, так само дистанційно. Ввечері зустріч з евакуйованими".

Деталі: Водночас Полтавська ОДА повідомляє, що в медичному центрі "Нові Санжари" змонтували пересувну станцію для високошвидкісного доступу до Інтернету.

Обладнання надав мобільний оператор Vodafone Ukraine в межах меморандуму між компанією та Полтавською облдержадміністрацією.

Дослівно ОДА: "Тепер евакуйовані з Китаю українці, які перебувають  в обсервації, забезпечені швидкісним 4G-зв’язком. Мережа також дозволить проводити прямі трансляції з Нових Санжар".

Передісторія:

  • 20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, що є епіцентром розповсюдження коронавірусу, поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька також перебуває в зоні обсервації на території медичного центру "Нові Санжари".

Українська правда

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Теми: СкалецькаМОЗПолтавська областькоронавірус
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