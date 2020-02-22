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Скалецкая находится в таких же условиях, как другие – журналист

Суббота, 22 февраля 2020, 16:02
Скалецкая в Новых Санжарах
Александр Махов в Facebook

Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в одном здании с эвакуированными из Китая в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в таких же условиях, что и другие.

Источник: журналист Александр Махов в Facebook, Полтавская ОГА

Прямая речь Махова: "Уверяю - условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание, так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными".

Детали: В то же время Полтавская ОГА сообщает, что в медицинском центре "Новые Санжары" смонтировали передвижную станцию ​​для высокоскоростного доступа к Интернету.

Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией.

Дословно ОГА: "Теперь эвакуированные из Китая украинцы, которые находятся в обсервации, обеспечены скоростной 4G-связью. Сеть также позволит проводить прямые трансляции из Новых Санжар".

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая также находится в зоне обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары".

Украинская правда

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Темы: СкалецкаяМинздравПолтавская областькоронавирус
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