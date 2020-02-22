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В США заявили, що Росія веде кампанію з дезінформації щодо коронавірусу

Субота, 22 лютого 2020, 16:16
В США заявили, що Росія веде кампанію з дезінформації щодо коронавірусу

Росія веде кампанію з дезінформації про коронавірус, використовуючи тисячі фейковий акаунтів в соцмережах.

Джерело: AFP з посиланням на чиновників Держдепартаменту США

Дослівно: "Тисячі акаунтів у соцмережах, пов'язані з Росією, здійснюють скоординовані зусилля, щоб посіяти тривогу через коронавірус, підриваючи глобальні зусилля для боротьби з епідемією".

Деталі: Як заявили чиновники Держдепартаменту, яким доручено боротьбу з російською дезіфнормацією, у Twitter, Facebook і Instagram використовуються боти для просування теми, запущеної Росією, на декількох мовах.

Пряма мова в.о. помічника держсекретаря США по Європі і Євразії Філіпа Рікера: "Намір Росії полягає в тому, щоб сіяти розбрат і підривати інститути США зсередини, в т.ч. шляхом прихованих кампаній зі шкідливого впливу. Поширюючи дезінформацію про коронавірус, Росія намагається загрожувати громадській безпеці, відволікаючись від глобальних заходів у сфері охорони здоров'я".

Деталі: За даними джерел, кампанія РФ з дезінформації "просуває необґрунтовані теорії змови про те, що США стоять за спалахом COVID-19 у явній спробі завдати шкоди іміджу США в усьому світі".

Представники США, включаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, який витратив мільярди доларів на глобальні програми охорони здоров'я, також були звинувачені у причетності до створення і поширення вірусу.

Зокрема, заяви, які циркулюють у соцмережах, містять твердження про те, що вірус - "спроба США вести економічну війну з Китаєм", "біологічна зброя, розроблена ЦРУ", або "частина зусиль, що вживаються Заходом, для поширення антикитайської риторики".

Кампанія РФ з дезінформації звернула на себе увагу в середині січня - після того, як Китай заявив про третю смерть від нового коронавірусу. 

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Українська правда

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Теми: коронавірусРосіяінтернетСШАКитай
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