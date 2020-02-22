В США заявили, что Россия ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе 

Россия ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, используя тысячи фейковых аккаунтов в соцсетях.

Источник: AFP со ссылкой на чиновников Госдепартамента США

Дословно: "Тысячи аккаунтов в соцсетях, связанные с Россией, предприняли скоординированные усилия, чтобы посеять тревогу из-за коронавируса, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией".

Детали: Как заявили чиновники Госдепартамента, которым поручена борьба с российской дезифнормацией, в Twitter, Facebook и Instagram используются боты для продвижения темы, запущенной РФ, на нескольких языках.

Прямая речь и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филиппа Рикера: "Намерение России состоит в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты США изнутри, в т.ч. путем скрытых кампаний по оказанию вредного влияния. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных ответных мер в сфере здравоохранения".

Детали: По данным источников, кампания РФ по дезинформации "продвигает необоснованные теории заговора о том, что США стоят за вспышкой COVID-19 в явной попытке нанести ущерб имиджу США во всем мире".

Представители США, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, потратившегно миллиарды долларов на глобальные программы здравоохранения, также были обвинены в причастности к созданию и распространению вируса.

В частности, заявления, которые циркулируют в соцсетях, содержат утверждения о том, что вирус - "попытка США вести экономическую войну с Китаем", "биологическое оружие, произведенное ЦРУ", или "часть предпринимаемых Западом усилий по распространению антикитайской риторики".

Кампания РФ по дезинформации обратила на себя внимание в середине января - после того, как Китай заявил о третьей смерти от нового коронавируса.

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