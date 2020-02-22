"Слуга народа" - виртуальная политическая сила с возможной тенизацией — КИУ

Партия "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой, в работе которой возможна тенизация.

Источник: Комитет избирателей Украины по итогам анализа отчета партии "СН" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 г. (октябрь-декабрь).

Детали: Согласно отчету СН, партия в целом потратила 479 млн. грн., однако из них ни одной гривны - на заработную плату. В партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

Как заявляют в КИУ, такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге народа".

Прямая речь главы КИУ Алексея Кошеля: "Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой".

"На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в "тени", а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой".

Детали: По данным КИУ согласно отчетам других политических партий, в ВО "Батькивщина" числится 96 работников и более 600 ячеек, в "Европейской солидарности" - 39 официальных работников и 29 местных организаций со статусом юрлица, в "ОПЗЖ" 3 работника и 30 ячеек, в "Голосе" - 6 работников и 13 ячеек.

Предыстория:

Согласно отчету за III квартал 2019 г. (период июль-сентябрь), партия "Слуга народа" официально не нанимала на работу ни одного человека и не тратила средства на заработную плату, при этом "слуги" потратили 240 млн гривен.

Данные других партий за указанный период: у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, у "Голоса" - 3.