ДСНС попереджає про пориви вітру в Києві

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Неділя, 23 лютого 2020, 09:45

У Києві та області вранці та вдень у неділю очікуються пориви вітру.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вранці та вдень 23 лютого по Києву та Київській області  пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 24 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо: 23-24 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов - опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями сильний вітер, у Карпатах - сніг і хуртовини.

Теми: Київ погода ДСНС


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