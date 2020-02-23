ДСНС попереджає про пориви вітру в Києві

У Києві та області вранці та вдень у неділю очікуються пориви вітру.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вранці та вдень 23 лютого по Києву та Київській області пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 24 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо: 23-24 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов - опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями сильний вітер, у Карпатах - сніг і хуртовини.