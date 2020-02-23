ГСЧС предупреждает о порывах ветра в Киеве

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Воскресенье, 23 февраля 2020, 09:45

В Киеве и области утром и днем в воскресенье ожидаются порывы ветра.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, утром и днем 23 февраля по Киеву и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним: 23-24 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий - осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный ветер, в Карпатах - снег и метели.

Украинская правда
Темы: Киев погода ГСЧС


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