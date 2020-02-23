Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГСЧС предупреждает о порывах ветра в Киеве

Воскресенье, 23 февраля 2020, 08:45
ГСЧС предупреждает о порывах ветра в Киеве

В Киеве и области утром и днем в воскресенье ожидаются порывы ветра.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, утром и днем 23 февраля по Киеву и Киевской области порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним: 23-24 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий - осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный ветер, в Карпатах - снег и метели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевпогодаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА
КГВА: В Киеве тревога была связана с угрозой вражеских ударных БпЛА
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: