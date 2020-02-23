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В Україну не пустили ще двох російських пропагандистів

Неділя, 23 лютого 2020, 10:07
В Україну не пустили ще двох російських пропагандистів

У суботу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") знову відмовили у пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Джерело: Державна прикордонна служба, джерела УП

Дослівно: "Учора під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника та журналіста.

Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир "шукав натхнення" в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві.

Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вийшло потрапити на лекції в Київ".

Деталі: Обом росіянам відмовили у перетині державного кордону України та заборонили в'їзд на 3 роки.

У неділю зранку вони зворотнім рейсом відлетіли до Мінська.

За даними джерел УП, росіян звуть Олександр Мурашев і Катерина Білоусова.

Що передувало: 21 лютого прикордонники не пустили в Україну трьох російських пропагандистів, які прилетіли з Мінська. За даними ДПСУ, вони планували читати тренінги та лекцій, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаРосіяКримкордон
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