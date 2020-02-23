В Україну не пустили ще двох російських пропагандистів

3611 переглядів
Неділя, 23 лютого 2020, 11:07

У суботу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") знову відмовили у пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Джерело: Державна прикордонна служба, джерела УП

Дослівно: "Учора під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника та журналіста.

Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир "шукав натхнення" в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві.

Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю. Цій мандрівниці теж не вийшло потрапити на лекції в Київ".

Деталі: Обом росіянам відмовили у перетині державного кордону України та заборонили в'їзд на 3 роки.

У неділю зранку вони зворотнім рейсом відлетіли до Мінська.

За даними джерел УП, росіян звуть Олександр Мурашев і Катерина Білоусова.

Що передувало: 21 лютого прикордонники не пустили в Україну трьох російських пропагандистів, які прилетіли з Мінська. За даними ДПСУ, вони планували читати тренінги та лекцій, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба Росія Крим кордон


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прикордонники скрутили "дипломата", який намагався провезти три валізи цигарок 20 лютого 2020, 10:51
Українець і полька порушили закон, щоб бути разом у Валентинів День 12 лютого 2020, 13:44
Роботу КППВ "Мар'їнка" ускладнено: бойовики не розчистили дороги від снігу 12 лютого 2020, 11:46
Усі новини
Головні новини
В Україну не пустили ще двох російських пропагандистів
Україну зачепить циклон Ксантипп: дощ, вітер, хуртовини
Євробачення-2020: Визначено учасника від України
Смерть в домі ексглави МЗС перекваліфікували на умисне вбивство
Усі новини
психологія

Страх перед "Ні". 8 порад як не боятися відмови

дослідження

Чому дитина штовхається? Про що свідчать сильні поштовхи ембріона

ТаблоID

"Баффі переможниця вампірів": як виглядають актори серіалу зараз