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В Украину не пустили еще двух российских пропагандистов

Воскресенье, 23 февраля 2020, 10:07
В Украину не пустили еще двух российских пропагандистов

В субботу в аэропорту "Киев" ("Жуляны") снова отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в сфере массовой информации.

Источник: Государственная пограничная служба, источники УП

Дословно: "Вчера во время оформления рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста.

Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве.

Тем же рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированной Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка преподает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев".

Детали: Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезд на 3 года.

В воскресенье утром они обратным рейсом улетели в Минск.

По данным источников УП, россиян зовут Александр Мурашев и Екатерина Белоусова. 

Что предшествовало: 21 февраля пограничники не пустили в Украину трех российских пропагандистов, которые прилетели из Минска. По данным ГПСУ, они планировали читать тренинги и лекции, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияКрымграница
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