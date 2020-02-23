Скалецька живе на іншому поверсі й поки не контактує з евакуйованими

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька перебуває на іншому поверсі тієї ж будівлі, де проходять обсервацію евакуйовані з Китаю.

Джерело: Скалецька в інтерв’ю "Німецькій хвилі"

Пряма мова: "Вони перебувають на інших поверхах тієї ж будівлі. Я - на четвертому поверсі, вони - на другому і третьому. І епідеміологи суворо ставляться до питання контактів і кожного разу це має бути згідно з усіма правилами та процедурами".

Деталі: На питання, чи планує вона контактувати з евакуйованими, міністр відповіла: "Так, я планую, але тільки тоді, коли епідеміологи скажуть, що все добре".

Разом з тим, вона розповіла, що обговорювала з президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Олексієм Гончаруком ідею пожити в обсервації разом з евакуйованими.

Пряма мова: "Скажімо так, це була ідея швидше не робоча, а творча. Але після певного періоду вона вже перейшла в не просто ідею, а рішення".

"Я думаю, що ідея йшла від нас. А всі питання, пов'язані далі з втіленням цієї ідеї, звичайно, ми узгоджували спочатку з прем'єром, а потім з президентом".

Деталі: Коментуючи інформацію, що вона в перший день залишала приміщення санаторію, Скалецька уточнила, що в четвер спочатку перебувала на території, яка не обмежена до входу і не контактувала з екіпажем або з евакуйованими.

У п’ятницю зранку вона провела "кілька розмов стосовно готовності закладів" з управлінням департаменту здоров'я.

Пряма мова: "І після цього я зрозуміла, що вже готова заходити в заклад, щоб увійти в контакт з екіпажем. Бо, увійшовши в контакт з екіпажем, я вже б не могла такі наради проводити".

Деталі: Скалецька наголосила, що МОЗ інформував про корона вірус і про здійснення евакуації з Китаю, однак інформація мало поширювалася у ЗМІ.

Пряма мова: "Інформування і про коронавірус, і про його особливості, і стан захворюваності в Україні, і про те, як будемо здійснювати евакуацію, ми робили досить багато брифінгів. Хоча завжди можна сказати, що їх було замало. Але мене завжди дивувало, чому в медіа вони розходились так погано. Тобто нікому не було цікаво превентивно інформувати населення, а канали інформування, такі як пресконференції, пресбрифінги чи сайт, то не всі заходять і читають.

Друга історія: ми говорили, що це є безпечно, ми зробили всі необхідні заходи, але те, що люди говорили на вулиці, що треба спалити, що всі вимруть... Це не те, що ми говорили. Це явно було затягування людей в дивні повідомлення, які невідомо ким передавалися".