Скалецкая живет на другом этаже и пока не контактирует с эвакуированными

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится на другом этаже того же здания, где проходят обсервацию эвакуированные из Китая.

Источник: Скалецкая в интервью "Немецкой волне"

Прямая речь: "Они находятся на других этажах того же здания. Я - на четвертом этаже, они - на втором и третьем. И эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов и каждый раз это должно быть согласно всем правилам и процедурам".

Детали: На вопрос, планирует ли она контактировать с эвакуированными, министр ответила: "Да, я планирую, но только тогда, когда эпидемиологи скажут, что все хорошо".

Вместе с тем, она рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком идею пожить в обсервации вместе с эвакуированными.

Прямая речь: "Скажем так, это была идея скорее не рабочая, а творческая. Но после определенного периода она уже перешла в не просто идею, а решение".

"Я думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные дальше с воплощением этой идеи, конечно, мы согласовывали сначала с премьером, а затем с президентом".

Детали: Комментируя информацию, что она в первый день покидала помещение санатория, Скалецкая уточнила, что в четверг сначала находилась на территории, не ограниченной для входа и не контактировала с экипажем или с эвакуированными.

В пятницу утром она провела "несколько разговоров относительно готовности заведений" с управлением департамента здоровья.

Прямая речь: "И после этого я поняла, что уже готова заходить в заведение, чтобы войти в контакт с экипажем. Потому что, войдя в контакт с экипажем, я уже не могла такие совещания проводить".

Детали: Скалецкая отметила, что Минздрав информировал о коронавирусе и об осуществлении эвакуации из Китая, однако информация мало распространялась в СМИ.

Прямая речь: "Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как будем осуществлять эвакуацию, мы делали довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в медиа они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, пресс-брифинги или сайт, то не все заходят и читают.

Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улице, что надо сжечь, что все вымрут... Это не то, что мы говорили. Это явно было затягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались".

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