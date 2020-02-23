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У Нових Санжарах захворіла евакуйована, але не на коронавірус - МОЗ

Неділя, 23 лютого 2020, 11:09
У Нових Санжарах захворіла евакуйована, але не на коронавірус - МОЗ
Фото МОЗ

В іноземної громадянки, яка була евакуйована з Уханю та проходить 14-денну обсервацію в Нових Санжарах на Полтавщині, сталося загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.

Джерело: МОЗ України

Деталі: Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, який працює в оперативному штабі в зоні обсервації, ввечері 22 лютого в обсерваторі, де перебувають евакуйовані з Уханю люди, в іноземної громадянки з’явився біль у животі.

Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз. Пізніше до обсервації прибула екстрена допомога з фахівцями, які провели огляд пацієнта.

Пряма мова Ляшка: "Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та з спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм".

Дослівно МОЗ: "Встановлено, що це загострення хронічної гастроентерологічної хвороби евакуйованої.

Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почуває себе добре. Наголошуємо, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає.

Решта евакуйованих пасажирів, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань".

Передісторія:

  • 20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, що є епіцентром розповсюдження коронавірусу, поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • 22 лютого в людей, які перебувають в обсервації, відібрали зразки крові, які відправили до Києва для перевірки на коронавірус. Такі аналізи будуть робити кожних три дні.

Українська правда
Теми: коронавірусПолтавська областьМОЗздоров'я
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