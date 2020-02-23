В Новых Санжарах заболела эвакуированная, но не коронавирусом - МОЗ

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Воскресенье, 23 февраля 2020, 12:09
Фото Минздрава

У иностранной гражданки, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Источник: Минздрав Украины

Детали: Как сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, который работает в оперативном штабе в зоне обсервации, вечером 22 февраля в обсерваторе, где находятся эвакуированные из Уханя люди, у иностранной гражданки появилась боль в животе.

После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз. Позже в обсервацию прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациента.

Прямая речь Ляшко: "Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм".

Дословно Минздрав: "Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной.

Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет.

Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний".

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • 22 февраля у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня.

Украинская правда
Темы: коронавирус Полтавская область Минздрав здоровье


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