У Мінкультури назвали "плюси" створення Федерації кіберспорту України

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Неділя, 23 лютого 2020, 18:53

Міністерствіо культури, молоді та спорту підтримує створення єдиної національної Федерації кіберспорту України. 

Джерело: заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін, повідомляє Укрінформ  

Деталі: За словами Шуміліна, кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

Пряма мова: "Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими "гравцями" на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України".

Теми: спорт Мінкультури ООС


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