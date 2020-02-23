У Мінкультури назвали "плюси" створення Федерації кіберспорту України

Міністерствіо культури, молоді та спорту підтримує створення єдиної національної Федерації кіберспорту України.

Джерело: заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін, повідомляє Укрінформ

Деталі: За словами Шуміліна, кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

Пряма мова: "Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими "гравцями" на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України".