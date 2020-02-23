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В Минкультуры назвали "плюсы" создания Федерации киберспорта Украины

Воскресенье, 23 февраля 2020, 17:53
В Минкультуры назвали плюсы создания Федерации киберспорта Украины

Министерствио культуры, молодежи и спорта поддерживает создание единой национальной Федерации киберспорта Украины.

Источник: заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин, сообщает Укринформ

Детали: По словам Шумилина, киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО / ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.

Прямая речь: "Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины".

Темы: спортМинкультурыООС
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