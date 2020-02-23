Засуджені кримчани у справі Хізб ут-Тахрір "знайшлися" у СІЗО Уфи

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Неділя, 23 лютого 2020, 19:50

Засуджені у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" брати Узеір і Теймур Абдуллаєви перебувають у СІЗО №1 УФСІН Росії по Республіці Башкортостан в м.Уфа.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на "Кримську правозахисну групу" і мати Діляру Абдуллаєву

Пряма мова Діляри Абдуллаєвої: "Вчора дізналася що мої сини ще в Уфі в СІЗО-1. У них нічого немає, вони голодні. Спробувала через інтернет знайти магазин і зробила замовлення, але коли їм доставлять їжу, невідомо, а їх кожен день можуть етапувати" .

Деталі: Абдуллаєва пояснила, що її сини не можуть їсти їжу, яку дають в слідчому ізоляторі в силу релігійних переконань.

Раніше мати Абдуллаєва розповіла, що Теймур переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт, а у його брата Узеіра проблеми з серцем і нирками.

Передісторія:

За інформацією Абдуллаєвої, 10 лютого Теймура і Узеіра відправили з СІЗО-2 м.Таганрога (РФ) етапом у невідомому напрямку.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова відмовилася називати місце, куди в Росії етапують братів Узеіра і Теймура Абдуллаєва.

24 грудня 2019 року Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців.

Узеір Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, також для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці. 

Теми: Росія Крим СІЗО


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