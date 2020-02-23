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Осужденные крымчане по делу Хизб ут-Тахрир "нашлись" в СИЗО Уфы

Воскресенье, 23 февраля 2020, 18:50
Осужденные крымчане по делу Хизб ут-Тахрир нашлись в СИЗО Уфы

Осужденные по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" братья Узеир и Теймур Абдуллаевы находятся в СИЗО №1 УФСИН России по Республике Башкортостан в г.Уфа.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу" и мать заключенных Диляру Абдуллаеву

Прямая речь Диляры Абдуллаевой: "Вчера узнала что мои сыновья еще в Уфе СИЗО-1. У них ничего нет, они голодные. Попыталась через интернет найти магазин и сделала заказ, но когда им доставят еду, неизвестно, а их каждый день могут этапировать". 

Детали: Абдуллаева пояснила, что ее сыновья не могут есть еду, которую дают в следственном изоляторе в силу религиозных убеждений.

Ранее мать Абдуллаевых рассказала, что Теймур перенес в российском следственном изоляторе инсульт, а у его брата Узеира проблемы с сердцем и почками. 

Предыстория:

По информации Абдуллаевой, 10 февраля Теймура и Узеира отправили из СИЗО-2 г. Таганрога (РФ) по этапу в неизвестном направлении.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась называть место, куда в России этапируют братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых.

24 декабря 2019 года Верховный суд России изменил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения,Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, также для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымСИЗО
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