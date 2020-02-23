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Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції - ООС

Неділя, 23 лютого 2020, 23:48
Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції - ООС

У ніч на 24 лютого російські окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил на Луганському напрямку.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Сьогодні, близько опівночі, обстановка на лінії зіткнення на Луганському напрямку загострилася.

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисникам Кіндрашівки Нової.

Знаючи що, противник традиційно активізується та здійснює обстріли напередодні або під час певних дат, українські захисники були готові до того, що ворог розпочне "своє святкування" саме 23 лютого".

Деталі: Перед обстрілом українських позицій, російські окупанти нанесли вогневі удари по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

Дослівно: "Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і ніколи не вестимуть вогонь по будинкам мирних жителів. Ці злочинні дії є характерними лише для російських окупаційних військ".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСРосія
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