Формирования Российской Федерации, около полуночи, вели огонь из артиллерии калибра 122 мм

1215 просмотров
Понедельник, 24 февраля 2020, 00:48

В ночь на 24 февраля российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил на Луганском направлении.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Сегодня, около полуночи, обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась.

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минского соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовка Новой.

Зная что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля ".

Детали: Перед обстрелом украинских позиций, российские оккупанты нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

Дословно: "Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск ".

Темы: ООС Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Минкультуры назвали "плюсы" создания Федерации киберспорта Украины 23 февраля 2020, 18:53
Формирования Российской Федерации 11 раз открывали огонь 23 февраля 2020, 07:15
В зоне ООС военный получил ранения: подорвался на взрывном устройстве 22 февраля 2020, 19:03
Все новости
Главные новости
Данилов о здоровье эвакуированных из Уханя: ничего скрывать не собираемся
В СНБО просят возобновить работу СЭС - "не для проверки столовых и кафе"
Массовая драка в центре Львова: пострадали двое полицейских
Срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать - МОЗ
Все новости
Опыт

Как заткнуть рот сексисту-шутнику? 4 истории женщин, которые заставят вас хохотать

здоровье

Как иметь чистую кожу без прыщей: 11 советов на основе научных данных

мнение

Были ли среди наших предков вегетарианцы?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів