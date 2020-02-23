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Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции - ООС

Воскресенье, 23 февраля 2020, 23:48
Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции - ООС

В ночь на 24 февраля российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил на Луганском направлении.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Сегодня, около полуночи, обстановка на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась.

Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено минского соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовка Новой.

Зная что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля ".

Детали: Перед обстрелом украинских позиций, российские оккупанты нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

Дословно: "Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск ".

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Темы: ООСРосcия
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