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Формування Російської Федерації 14 разів відкривали вогонь — ООС

Понеділок, 24 лютого 2020, 06:13
Формування Російської Федерації 14 разів відкривали вогонь — ООС

23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів.

Дослівно: "Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСРосіявійна
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