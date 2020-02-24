Формирования Российской Федерации 14 раз открывали огонь - ООС

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Понедельник, 24 февраля 2020, 07:13

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тринадцать обстрелов.

Дословно: "Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС Росcия война


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