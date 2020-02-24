Група туристів зникла у Карпатах: у регіоні сніголавинна небезпека

Закарпатські рятувальники з вечора 23 лютого шукають туристів, які заблукали в Карпатах.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Деталі: Рятувальники розповідають, що 23 лютого о 19:05 до відомства надійшло повідомлення, що група туристів з 5 людей заблукали у Карпатах. Четверо з них є мешканцями Києва, а один - керівник групи - з Кременця Тернопільської області.

У ДСНС зазначають, що пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хутровиною та значною лавинною небезпекою.

Під час проходження схилом, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тож о 4:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників.

О 5:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік села Богдан Рахівського району.

О 06:00 24 лютого пошукові роботи відновлено і наразі рятувальники рухаються у бік імовірного місця знаходження туристів.

Наразі зв’язок із заблукалими відсутній.

Вранці 24 лютого у ДСНС повідомили, що у горах Івано-Франківської області та високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо: 20 лютого у МВС придумали, як захищати туристів у горах та створили онлайн-реєстрацію перед походами.