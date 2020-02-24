Группа туристов исчезла в Карпатах: в регионе снеголавинная опасность

Закарпатские спасатели с вечера 23 февраля ищут заблудившихся в Карпатах туристов.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Детали: Спасатели рассказывают, что 23 февраля в 19:05 в ведомство поступило сообщение, что группа туристов из 5 человек заблудились в Карпатах. Четверо из них являются жителями Киева, а один из них, руководитель группы, из Кременца Тернопольской области.

В ГСЧС отмечают, что поисковая операция осложнялась темной временем суток, пушниной и во лавинной опасности.

Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

В 5:10 на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону села Богдан Раховского района.

В 06:00 24 февраля поисковые работы восстановлено и сейчас спасатели движутся в сторону вероятного места нахождения туристов.

Сейчас связь с потерявшимися туристами отсутствует.

Напомним: 20 февраля в МВД придумали, как защищать туристов в горах и создали онлайн-регистрацию перед походами.