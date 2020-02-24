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Захист Порошенка оскаржив привід до суду в 5 інстанціях

Понеділок, 24 лютого 2020, 11:32
Захист Порошенка оскаржив привід до суду в 5 інстанціях

Адвокати п‘ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вважають рішення про привід, ухвалені Печерським судом, політичними і оскаржили їх у 5-ти інстанціях.

Джерело: "Європейська солідарність"

Пряма мова адвоката Ігоря Голованя: "Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу,зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим".

Деталі: Другу заяву подано до Офісу генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності.

Крім цього захист Порошенка наполягає, що ухвали Печерського суду винесені на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР.

Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. Адвокати стверджують, що судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності, а Порошенко не був повідомлений про це засідання, і не був на ньому присутній.

Заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано до і до Ареляційного суду м.Києва.

І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.

Що передувало: Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР - 28 лютого і 6 березня.

Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРсуд
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