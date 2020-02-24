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Защита Порошенко обжаловала привод в суд в 5 инстанциях

Понедельник, 24 февраля 2020, 11:32
Защита Порошенко обжаловала привод в суд в 5 инстанциях

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко считают решения о приводе, принятые Печерским судом, политическими и обжаловали их в 5-ти инстанциях.

Источник: "Европейская солидарность"

Прямая речь адвоката Игоря Голованя: "Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым".

Детали: Второе заявление подано в Офис генерального прокурора, в частности, относительно нарушения следователем ГБР территориальной подсудности.

Кроме этого защита Порошенко настаивает, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. Адвокаты утверждают, что судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности, а Порошенко не был уведомлен об этом заседании и не присутствовал на нем.

Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также о нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Апеляционный суд Киева.

И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.

Что предшествовало: Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР - 28 февраля и 6 марта.

Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРсуд
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