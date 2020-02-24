Рятувальники знайшли у Карпатах групу туристів-киян
Понеділок, 24 лютого 2020, 12:40
Закарпатські рятувальники знайшли групу туристів з Києва, які напередодні заблукали у горах Карпат.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області
Деталі: Чотирьох киян знайшли 24 лютого о 12:07.
Наразі рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори.
До пошуків було залучено 29 чоловік і 6 одиниць техніки ДСНС.
Що було раніше: Закарпатські рятувальники шукали цих туристів з вечора 23 лютого.
Українська правда