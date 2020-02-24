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Рятувальники знайшли у Карпатах групу туристів-киян

Понеділок, 24 лютого 2020, 12:40
Рятувальники знайшли у Карпатах групу туристів-киян
ДСНС

Закарпатські рятувальники знайшли групу туристів з Києва, які напередодні заблукали у горах Карпат.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

Деталі: Чотирьох киян знайшли 24 лютого о 12:07.

Наразі рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори.

До пошуків було залучено 29 чоловік і 6 одиниць техніки ДСНС.

Що було раніше: Закарпатські рятувальники шукали цих туристів з вечора 23 лютого.

Українська правда

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Теми: ДСНСКарпатитуризм
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