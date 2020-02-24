Спасатели нашли в Карпатах группу туристов-киевлян

Закарпатские спасатели нашли группу туристов из Киева, которые накануне заблудились в горах Карпат.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области

Детали: Четырех киевлян нашли 24 февраля в 12:07.

Сейчас спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы.

К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ДСНС.

Что было раньше: Закарпатские спасатели искали этих туристов с вечера 23 февраля.