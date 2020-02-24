Звільненим з російського полону українцям виплатять по 100 тисяч гривень

Звільнені 29 грудня 2019 року з полону на Донбасі українці почнуть отримувати по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги вже з наступного тижня.

Джерело: Мінветеранів

Дослівно:"З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання".

Деталі: 64 цивільних із 76 осіб, яких звільнили 29 грудня 2019 року, відправили в клінічну лікарню Феофанія, де їм провели диагностику, надали психологічну підтримку та розписали кожному "дорожню карту" відновлення.

Також 14 звільнених попросили про подальший супровід, їм надали гуртожитки у Києві. За допомогою громадських організацій забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни, продовольством.

Нагадаємо:

Команда Володимира Зеленського домоглася вже двох обмінів: 7 вересня 2019 року Росія видала Україні військовополонених моряків та політв’язнів за формулою "35 на 35", а 29 грудня підконтрольні Росії бойовики Донбасу передали Україні 76 громадян в обмін на 127 осіб.

Серед осіб, виданих Києвом в обмін на полонених ОРДЛО, були звинувачені в тероризмі, причетні до загибелі людей, та колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких обгрунтовано підозрюють у причетності до розстрілів на Євромайдані.

29 січня 2020 року на зустрічі Тристоронньої контактної групи українська сторона передала протиборчій стороні новий список своїх громадян, яких хоче повернути з ОРДЛО.

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