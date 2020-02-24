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Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тысяч гривен

Понедельник, 24 февраля 2020, 14:02
Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тысяч гривен

Освобожденные 29 декабря 2019 года из плена на Донбассе украинцы начнут получать по 100 тысяч гривен материальной помощи уже со следующей недели.

Источник: Минветеранов

Дословно: "Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос".

Детали: 64 гражданских из 76 человек, которых освободили 29 декабря, отправили в клиническую больницу Феофания, где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому "дорожную карту" восстановления.

Также 14 освобожденных попросили о дальнейшем сопровождении, им предоставили общежития в Киеве. С помощью общественных организаций обеспечили всем необходимым, в том числе средствами гигиены, продовольствием.

Предыстория:

  • Команда Владимира Зеленского добилась уже двух обменов: 7 сентября 2019 года Россия выдала Киеву военнопленных моряков и политзаключенных по формуле "35 на 35", а 29 декабря подконтрольные России боевики Донбасса передали Украине 76 граждан в обмен на 127 человек.
  • Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, были обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.
  • 29 января 2020 года на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона передала противоборствующей стороне новый список своих граждан, которых хочет вернуть из ОРДЛО.

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Украинская правда
Темы: украинцыпленныеувольнение
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