Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тысяч гривен

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Понедельник, 24 февраля 2020, 15:02

Освобожденные из плена на Донбассе украинцы начнут получать по 100 000 гривен материальной помощи уже со следующей недели.

Источник: Минветеранов

Дословно: "Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос".

Детали: 64 гражданских из 76 человек, которых освободили 29 декабря, отправили в клиническую больницу Феофания, где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому "дорожную карту" восстановления.

Также 14 освобожденных попросили о дальнейшем сопровождении, им предоставили общежития в Киеве. С помощью общественных организаций обеспечили всем необходимым, в том числе средствами гигиены, продовольствием.

Предыстория:

  • Команда Владимира Зеленского добилась уже двух обменов: 7 сентября 2019 года Россия выдала Киеву военнопленных моряков и политзаключенных по формуле "35 на 35", а 29 декабря подконтрольные России боевики Донбасса передали Украине 76 граждан в обмен на 127 человек.
  • Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, были обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.
  • 29 января 2020 года на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона передала противоборствующей стороне новый список своих граждан, которых хочет вернуть из ОРДЛО.

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Украинская правда
Темы: украинцы пленные увольнение


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