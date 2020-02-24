Рейтинг трьох партій, які проходять у Раду, зріс

10937 переглядів
Понеділок, 24 лютого 2020, 15:55

У лютому 2020 року рейтинг "Опозиційної платформи ˗ За життя", "Європейської солідарності" та "Батьківщини" зріс, у "Слуги народу" знизився на 9%, а партія "Голос" не потрапила б у Раду з 3,2% підтримки виборців.

Джерело: результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За "Опозиційну платформу ˗ За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором , за "Європейську солідарність" ˗ 13%, за ВО "Батьківщина" ˗ 10%, за партію "Сила і честь" ˗ 5%".

Деталі: Таким чином, до Верховної Ради не потрапила би партія співака Святослава Вакарчука "Голос", натомість, з урахуванням похибки, мала шанс пройти б "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Соціологи відзначають, що порівняно з результатами січневого опитування рівень підтримки "Слуга народу" знизився з 45% до 36%.

Після того зросли наміри голосувати за ВО "Батьківщина" (з 8% до 10%), за "Опозиційний блок" (з 0,9% до 2%).

 

Опитування проводилося з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

  • Вибори до Верховної Ради проходили в липні 2019 року. Тоді президентська партія "Слуга народу" вперше в українській історії змогла сформувати монобільшість у парламенті.
  • За кандидатів від цієї партії проголосували 43,16% виборців, які прийшли на дільниці. Всього до парламенту змогли потрапити 5 партій.
  • Згідно із опитування групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2019 року, "Слуга народу" мала підтримку 47,8%.
  • За результатами січневого опитування "Рейтингу" "Слугу народу" підтримували 42,2% українців.

Українська правда
Теми: Верховна Рада опитування соціологія рейтинг


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада і Кабмін майже повністю розгубили підтримку українців – соціологія 24 лютого 2020, 14:41
Нардеп розповів про найгучнішу "схему" у Будівельній інспекції 24 лютого 2020, 14:15
У Раді розслідуватимуть атаку бойовиків на українські позиції 18 лютого 22 лютого 2020, 01:38
Усі новини
Головні новини
Рейтинг трьох партій, які проходять у Раду, зріс
Рада і Кабмін майже повністю розгубили підтримку українців – соціологія
Зеленського на виборах готові підтримати 40%
Ще один суд визнав незаконним звільнення Насірова
Усі новини
посміхніться!

8 смішних фото, які зрозуміють лише батьки

здоров'я

Як впоратися з пониженим тиском?

Досвід

Як це – працювати аптекаркою