Рейтинг трьох партій, які проходять у Раду, зріс

У лютому 2020 року рейтинг "Опозиційної платформи ˗ За життя", "Європейської солідарності" та "Батьківщини" зріс, у "Слуги народу" знизився на 9%, а партія "Голос" не потрапила б у Раду з 3,2% підтримки виборців.

Джерело: результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За "Опозиційну платформу ˗ За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором , за "Європейську солідарність" ˗ 13%, за ВО "Батьківщина" ˗ 10%, за партію "Сила і честь" ˗ 5%".

Деталі: Таким чином, до Верховної Ради не потрапила би партія співака Святослава Вакарчука "Голос", натомість, з урахуванням похибки, мала шанс пройти б "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Соціологи відзначають, що порівняно з результатами січневого опитування рівень підтримки "Слуга народу" знизився з 45% до 36%.

Після того зросли наміри голосувати за ВО "Батьківщина" (з 8% до 10%).

Опитування проводилося з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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