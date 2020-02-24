Рейтинг трех партий, которые проходят в Раду, вырос

В феврале 2020 рейтинг "Оппозиционной платформы ˗ За жизнь", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" вырос, в "Слуги народа" снизился на 9%, а партия "Голос" не попала бы в Раду с 3,2% поддержки избирателей.

Источник: результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За "Оппозиционную платформу ˗ за жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" ˗ 13%, за ВО "Батькивщина" ˗ 10%, за партию "Сила и честь" ˗ 5%".

Детали: Таким образом, в Верховную Раду не попала бы партия певца Святослава Вакарчука "Голос", зато, с учетом погрешности, имела шанс пройти бы "Сила и честь" Игоря Смешко.

Социологи отмечают, что по сравнению с результатами январского опроса уровень поддержки "Слуги народа" снизился с 45% до 36%.

После того выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%), за "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: