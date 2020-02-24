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Рейтинг трех партий, которые проходят в Раду, вырос

Понедельник, 24 февраля 2020, 14:55
Рейтинг трех партий, которые проходят в Раду, вырос

В феврале 2020 рейтинг "Оппозиционной платформы ˗ За жизнь", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" вырос, в "Слуги народа" снизился на 9%, а партия "Голос" не попала бы в Раду с 3,2% поддержки избирателей.

Источник: результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За "Оппозиционную платформу ˗ за жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" ˗ 13%, за ВО "Батькивщина" ˗ 10%, за партию "Сила и честь" ˗ 5%".

Детали: Таким образом, в Верховную Раду не попала бы партия певца Святослава Вакарчука "Голос", зато, с учетом погрешности, имела шанс пройти бы "Сила и честь" Игоря Смешко.

Социологи отмечают, что по сравнению с результатами январского опроса уровень поддержки "Слуги народа" снизился с 45% до 36%.

После того выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%).

 

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 

Предыстория:

  • Выборы в Верховную Раду проходили в июле 2019 года. Тогда президентская партия "Слуга народа" впервые в украинской истории смогла сформировать монобольшинство в парламенте.
  • За кандидатов от этой партии проголосовали 43,16% избирателей, пришедших на участки. Всего в парламент смогли попасть 5 партий.
  • Согласно опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2019 года, "Слуга народа" имела поддержку 47,8%.
  • По результатам январского опроса "Рейтинга" "Слугу народа" поддерживали 42,2% украинцев.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радаопроссоциологиярейтинг
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