Потужний вітер зніс понтонний міст на річці Інгул у Миколаєві

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Понеділок, 24 лютого 2020, 16:48

У понеділок, 24 лютого, в Миколаєві обрушилася частина пішохідного понтонного моста через річку Інгул.

Джерело: місцеве видання "Новини-N"

Деталі: Причиною падіння частини моста, ймовірно, стали сильні пориви вітру.

Відео моменту знесення мосту опублікував у себе на сторінці у Facebook начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Миколаєва Дмитро Канарський.

Він додав, що у зв'язку з негодою пішохідний міст через Інгул небезпечний для користування.

Передісторія:

  • У понеділок в Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.
  • На Миколаївщині також спостерігається сильний поривчастий вітер, зафіксовані неодноразові випадки падіння дерев. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов, а саме: очікуються пориви вітру до 35-38 м/c.

Українська правда
Теми: Миколаїв погода


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