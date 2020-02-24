Потужний вітер зніс понтонний міст на річці Інгул у Миколаєві
Понеділок, 24 лютого 2020, 15:48
У понеділок, 24 лютого, в Миколаєві обрушилася частина пішохідного понтонного моста через річку Інгул.
Джерело: місцеве видання "Новини-N"
Деталі: Причиною падіння частини моста, ймовірно, стали сильні пориви вітру.
Відео моменту знесення мосту опублікував у себе на сторінці у Facebook начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Миколаєва Дмитро Канарський.
Він додав, що у зв'язку з негодою пішохідний міст через Інгул небезпечний для користування.
Передісторія:
- У понеділок в Одесі повалене шквальним вітром дерево вбило літню жінку.
- На Миколаївщині також спостерігається сильний поривчастий вітер, зафіксовані неодноразові випадки падіння дерев. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов, а саме: очікуються пориви вітру до 35-38 м/c.
Українська правда