Потужний вітер зніс понтонний міст на річці Інгул у Миколаєві

У понеділок, 24 лютого, в Миколаєві обрушилася частина пішохідного понтонного моста через річку Інгул.

Джерело: місцеве видання "Новини-N"

Деталі: Причиною падіння частини моста, ймовірно, стали сильні пориви вітру.

Відео моменту знесення мосту опублікував у себе на сторінці у Facebook начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Миколаєва Дмитро Канарський.

Він додав, що у зв'язку з негодою пішохідний міст через Інгул небезпечний для користування.

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