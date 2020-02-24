Мощный ветер снес понтонный мост на реке Ингул в Николаеве
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Понедельник, 24 февраля 2020, 16:48
В понедельник, 24 февраля, в Николаеве обрушилась часть пешеходного понтонного моста через реку Ингул.
Источник: местное издание "Новости-N"
Детали: Причиной падения части моста, вероятно, стали сильные порывы ветра.
Видео момента снесения моста опубликовал у себя на странице в Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Николаева Дмитрий Канарский.
Он добавил, что в связи с непогодой пешеходный мост через Ингул опасен для пользования.
Предыстория:
- В понедельник в Одессе поваленное шквальным ветром дерево убило пожилую женщину.
- На Николаевщине также наблюдается сильный порывистый ветер, зафиксированны неоднократные случаи падения деревьев. Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий, а именно: ожидаются порывы ветра до 35-38 м/c.
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