Мощный ветер снес понтонный мост на реке Ингул в Николаеве

В понедельник, 24 февраля, в Николаеве обрушилась часть пешеходного понтонного моста через реку Ингул.

Источник: местное издание "Новости-N"

Детали: Причиной падения части моста, вероятно, стали сильные порывы ветра.

Видео момента снесения моста опубликовал у себя на странице в Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Николаева Дмитрий Канарский.

Он добавил, что в связи с непогодой пешеходный мост через Ингул опасен для пользования.

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