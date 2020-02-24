Вінницьких тюремників підозрюють у вбивстві в'язня

Прокуратура Вінницької області повідомила про підозру шістьом службовим особам Державної установи "Вінницька установа виконання покарань", які підозрюються у побитті ув'язненого до смерті.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Згідно з повідомленням, в'язень перебував у тюрмі з липня 2019 року через обраний судом запобіжний захід. Слідчі вважають, що чоловіка забили до смерті працівники в'язниці.

У держслужбовців провели 9 обшуків, внаслідок яких знайшли засоби вчинення злочинів.

Прокуратура просить арештувати підозрюваних. Їм інкримінують перевищення службових повноважень та вбивство.

Нагадаємо: 18 лютого Заводський районний суд Миколаєва арештував двох правоохоронців, які підозрюються у катуваннях.