Винницких тюремщиков подозревают в убийстве заключенного

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении шести должностным лицам Государственного учреждения "Винницкая учреждение исполнения наказаний", которые подозреваются в избиении заключенного до смерти.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Согласно сообщению, заключенный находился в тюрьме с июля 2019 через избранная судом мера пресечения. Следователи считают, что мужчины забили до смерти работники тюрьмы.

В госслужащих провели 9 обысков, в результате которых нашли средства совершения преступлений.

Прокуратура просит арестовать подозреваемых. Им инкриминируют превышение служебных полномочий и убийство.

Напомним: 18 февраля Заводской районный суд Николаева арестовал двух правоохранителей, которые подозреваются в пытках.