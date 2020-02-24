На Донбасі чотири рази обстріляли українських військових

Від початку доби 24 лютого бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли військових Операції об’єднаних сил.

Джерело: пресцентр штабу Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню".

Деталі: Вказується, що противник здійснив обстріли із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.