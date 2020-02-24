На Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных

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Понедельник, 24 февраля 2020, 18:24

С начала суток 24 февраля боевики на Донбассе 4 раза обстреляли военных Операции объединенных сил.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня".

Детали: Указывается, что противник совершил обстрелы из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война


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