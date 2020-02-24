На Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных
55 просмотров
Понедельник, 24 февраля 2020, 18:24
С начала суток 24 февраля боевики на Донбассе 4 раза обстреляли военных Операции объединенных сил.
Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook
Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня".
Детали: Указывается, что противник совершил обстрелы из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!